Ла-Пас, , 04:22 — REGNUM Три человека погибли и около тридцати пострадали в результате столкновений с сотрудниками правопорядка в Боливии у нефтеперерабатывающего завода «Сенката», 19 ноября сообщает газета Razon.

Протестующие попытались снять блокаду завода, который находится в руках сторонников бывшего президента Эво Моралеса, остановивших 14 ноября поставки топлива из НПЗ в столицу Боливии.

При попытке штурма была взорвана стена предприятия. В ответ полицейские, которые находились внутри здания, начал стрелять. Причиной смерти двух погибших стали пулевые ранения, а подробности гибели третьего человека не уточняются.

Перебои с поставками топлива в столицу государства привели к прекращению работы общественного транспорта. Для разрешения проблемы обеспечения города топливом на должность главы Национального агентства углеводородов был назначен генерал армии Виктор Уго Самору.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября в результате протестов и беспорядков в Боливии погибли семь человек.