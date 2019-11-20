Брюссель, , 02:03 — REGNUM Россия, Украина и Евросоюз 20 ноября проведут технические трёхсторонние консультации по газу на уровне экспертов. Об этом сообщила официальный представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

«Еврокомиссия полностью поддерживает Украину как стабильный и надежный транзитный маршрут и приложит все усилия, чтобы она оставалось таковым и после 2020 года», — приводит её слова ТАСС.

Представитель Еврокомиссии отметила, что на консультациях Брюссель будет выступать за долгосрочное решение по транзиту газа через Украину.

Консультации на уровне экспертов пройдут в рамках подготовки к трехсторонней министерской встрече по газу в конце ноября.

Как передавало ИА REGNUM, накануне «Газпром» направил «Нафтогазу» официальное предложение по продлению транзитного контракта на один год. Украинская сторона пообещала изучить предложение и в ближайшее время дать «конструктивный ответ».

Читайте ранее в этом сюжете: В «Нафтогазе» получили предложение «Газпрома» по продолжению транзита газа