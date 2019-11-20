Женева, Швейцария, 20 ноября 2019, 02:00 — REGNUM Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет надеется на прекращение насилия в Гонконге, 19 ноября передает агентство Reuters.
Управление комиссара ООН призывает власти Гонконга «заняться гуманитарной ситуацией» в городе и пойти на переговоры с демонстрантами в Политехническом университете.
Протестующие в Гонконге захватили здания Политехнического университета и ведут бои с полицией. Уличные беспорядки последних дней в Гонконге являются самыми крупными с начала протестов.
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