Женева, Швейцария, , 02:00 — REGNUM Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет надеется на прекращение насилия в Гонконге, 19 ноября передает агентство Reuters.

Управление комиссара ООН призывает власти Гонконга «заняться гуманитарной ситуацией» в городе и пойти на переговоры с демонстрантами в Политехническом университете.

Протестующие в Гонконге захватили здания Политехнического университета и ведут бои с полицией. Уличные беспорядки последних дней в Гонконге являются самыми крупными с начала протестов.

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