Вашингтон, , 04:22 — REGNUM Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер не оказывал давление на украинские власти для проведения расследования по Джо Байдену. Об этом 19 ноября Волкер заявил на слушаниях по импичменту в Конгрессе.

Он добавил, что никогда не обсуждал Байдена с украинскими политиками и не принимал участия в телефонных разговорах американского президента Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку на фоне скандала вокруг телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.