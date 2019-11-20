Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии, , 01:37 — REGNUM Международная правозащитная организация Amnesty International обвинила власти Ирана в стрельбе по протестующим гражданам, в том числе в задействовании снайперов против демонстрантов, 19 ноября передает агентство Reuters.

Информация правозащитников основана на «достоверных свидетельствах». Общее число погибших в ходе массовых беспорядков в Иране организация оценивает в 100−200 человек.

Массовые протесты в Иране начались после объявления о резком повышении цен на топливо и продолжались с 15 по 18 ноября.

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