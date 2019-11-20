Гаага, Нидерланды, , 01:29 — REGNUM Международный суд Организации Объединённых Наций постановил, что Российская Федерация должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года. Соответствующий документ опубликован 19 ноября на сайте суда.

Данное постановление следует за решением Международного суда ООН от 8 ноября. В тот день Международный суд ООН признал приемлемой жалобу по делу Украины против России о нарушении Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма.

«Решение о дальнейших процедурных вопросах будет принято в соответствии с установленным порядком», — сказано в документе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Украина в январе 2017 года инициировала спор с Россией в Международном суде ООН. Киев пытается доказать, что Москва якобы нарушила международные конвенции о борьбе с финансированием терроризма, а также о ликвидации расовой дискриминации.

Москва сразу заявила, что данные иски должны быть отклонены, так как они не подпадают под юрисдикцию международного суда ООН.