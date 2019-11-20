Анкара, , 09:02 — REGNUM Пресс-секретарь президента Турецкой Республики Ибрагим Калын ответил на вопросы журналистов во время заседания Кабинета министров под председательством Реджепа Тайипа Эрдогана в Президентском дворце. Он заявил: «Хочу снова подчеркнуть, что об отказе от российских ЗРК С-400 не может идти и речи. Это оконченное и подписанное соглашение. Максималистские предложения, исходящие от США или других стран, нарушают наш суверенитет и совершенно неприемлемы. Но, на наш взгляд, эта проблема не является нерешаемой».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Ибрагим Калын отметил: «Вопрос С-400 вовсе не является экзистенциальной угрозой для программы истребителя 5 поколения F-35, как об этом заявляют. его возможно решить технически, а также и политически, достаточно только общей воли».

Пресс-секретарь добавил: «Мы диверсифицируем наши источники как в обороне, так и в энергетике. Учитывая регион Турции, ее растущее молодое население, нельзя и представить ничего более естественного, чем диверсификация источников оборонной сферы».