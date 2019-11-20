Горки-9, Московская область, , 01:10 — REGNUM Россия и Белоруссия не смогли согласовать дорожные карты дальнейшей интеграции. Об этом 19 ноября заявил председатель правительства России Дмитрий Медведев по итогам переговоров с главой правительства Белоруссии Сергеем Румасом.

Медведев не стал вдаваться в подробности того, что именно не удалось согласовать. Глава российского правительства лишь заявил, что есть ещё неделя для того, чтобы белорусская сторона представила свои поправки к дорожным картам и их бы удалось вновь обсудить.

По данным источника в российской делегации, не удалось согласовать около десяти так называемых дорожных карт, при этом всего таких карт — 31. Румас, в свою очередь, заявил, что согласовано более 20 дорожных карт. Но Медведев заметил, что вопрос не в арифметике: если не удастся согласовать хотя бы одну карту, весь процесс интеграции будет поставлен под угрозу.

Румас отметил, что осталось согласовать две карты по нефтяному и газовому рынку.

По данным ряда источников, Минск опять настаивает на том, что Москва должна компенсировать белорусскому бюджету потери от российского налогового манёвра, предпринятого в нефтяной отрасли.

В итоге главы правительств двух стран сошлись на том, что специалисты подготовят новые версии дорожных карт в течение недели. Затем эти дорожные карты отправят на утверждение глав государств.

В целом Медведев назвал переговоры с Румасом конструктивными.