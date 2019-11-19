Горки-9, Московская область, , 22:11 — REGNUM Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев по итогам переговоров с главой правительства Белоруссии Сергеем Румасом заявил, что у белорусской стороны есть еще неделя для того, чтобы внести все поправки в дорожные карты углубления интеграции России и Белоруссии. Переговоры прошли сегодня, 19 ноября, в подмосковной резиденции Медведева.

Судя по всему согласовать все позиции дорожных карт не удалось и теперь они будут перерабатываться.

«Разошлись на том, что наши коллеги за эту неделю подготовят новые версии дорожных карт, где будут сведены результаты сегодняшней работы. И уже на базе новых версий мы проведём ещё одно обсуждение, видимо», — сказал Медведев.

Напомним, что переговоры продлились более 7,5 часов.