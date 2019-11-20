Москва, 20 ноября 2019, 17:21 — REGNUM Введением санкций против России американцы наказали себя, ничего не добившись, заявил 20 ноября российский президент Владимир Путин на форуме «Россия зовет!».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, по словам Путина, когда Вашингтон начал вводить антироссийские санкции, то у него всё же было некоторое беспокойство.
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