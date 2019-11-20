Москва, , 17:21 — REGNUM Введением санкций против России американцы наказали себя, ничего не добившись, заявил 20 ноября российский президент Владимир Путин на форуме «Россия зовет!».

Путин «Сами себя наказали. В ногу себе выстрелили и всё».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по словам Путина, когда Вашингтон начал вводить антироссийские санкции, то у него всё же было некоторое беспокойство.

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