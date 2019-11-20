Белград, , 08:51 — REGNUM На заседании сербского парламента вице-президент Партии свободы и справедливости Мариника Тепич задала вопрос президенту Сербии Александру Вучичу: «При заключении контрактов с частными фирмами по торговле оружием давало ли правительство поручение ВС Сербии снять с вооружения то количество оружия, которое было необходимо директору этих фирм Слободану Тешичу при том, что на государственных военных фабриках не хватало оружия и сырья?», пишет сербское новостное агенство RTS 19 ноября.

Мариника Тепич заявила журналистам в парламенте Сербии, что «оружие было продано Сербской государственная оборонной компании (SDPR)», и уже через неё было перепродано Слободану Тешичу в период, когда Александр Вучич был министром обороны.

Мариинка Тепич отметила, что Александр Вучич в течение нескольких недель избегал ответа на вопрос об этом, и поинтересовалась почему в 2013 году министр обороны включил в сербскую государственную делегацию «спонсора Сербской прогрессивной партии (SNP) и торговца оружием Слободана Тешича», который в тот момент был внесен в черный список Организации Объединенных Наций в связи с подозрением в незаконной торговле оружием».

По ее словам, Александр Вучич избегает ответа и на вопрос, почему были похищены сотрудники сербского посольства в Ливии, которые затем были убиты.