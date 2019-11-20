Сеул, , 08:44 — REGNUM Южнокорейские студенты устроили массовые акции в поддержку протестующих в Гонконге. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Студенты требуют, чтобы власти Китая прекратили применять силу в отношении протестующих. Несмотря на холод и плохую погоду, тысячи молодых людей собрались возле китайского посольства в Сеуле в районе Мёндон. Данный район известен как популярное место для шоппинга среди иностранных туристов, большинство которых приезжают из азиатских стран, в том числе и из Китая. Полиция страны приказала студентам прекратить митинги, так как они мешают дорожному движению. Более того, данный митинг был не согласован с мэрией города.

Эксперты полагают, что данные протесты, если они будут происходить регулярно и станут достаточно масштабными, могут испортить отношения Сеула и Пекина, которые лишь недавно начали восстанавливаться после размещения в Южной Корее американских систем ПРО THAAD ещё в 2016 году.