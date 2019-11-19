Вашингтон, 19 ноября 2019, 21:44 — REGNUM О том, что ему трижды предлагали стать украинским министром обороны, сообщил 19 ноября в Конгрессе директор по европейским делам Совета национальной безопасности США Александер Виндман.
На слушаниях спецкомитета по разведке в палате представителей Виндман рассказал, что такие предложения поступали ему от Александра Данилюка, когда тот был секретарём украинского совета национальной безопасности и обороны.
Предлагал он Виндману стать украинским министром обороны, когда американец приезжал в Киев на инаугурацию Владимира Зеленского. Таких предложений было три.
По словам американца, он не давал украинской стороне никакого повода считать, будто может согласиться на эти предложения. Он отметил, что родился в Киеве и был увезён в Соединённые Штаты совсем маленьким.
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Напомним, в Вашингтоне вторую неделю идут публичные слушания в Конгрессе на тему импичмента президенту Дональду Трампу. Главу Штатов пытаются уличить в его тайном влиянии на украинских политиков и в давлении на Зеленского.
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