Вашингтон, , 21:44 — REGNUM О том, что ему трижды предлагали стать украинским министром обороны, сообщил 19 ноября в Конгрессе директор по европейским делам Совета национальной безопасности США Александер Виндман.

На слушаниях спецкомитета по разведке в палате представителей Виндман рассказал, что такие предложения поступали ему от Александра Данилюка, когда тот был секретарём украинского совета национальной безопасности и обороны.

Предлагал он Виндману стать украинским министром обороны, когда американец приезжал в Киев на инаугурацию Владимира Зеленского. Таких предложений было три.

Виндман «Я немедленно отклонял все эти предложения».

По словам американца, он не давал украинской стороне никакого повода считать, будто может согласиться на эти предложения. Он отметил, что родился в Киеве и был увезён в Соединённые Штаты совсем маленьким.

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Напомним, в Вашингтоне вторую неделю идут публичные слушания в Конгрессе на тему импичмента президенту Дональду Трампу. Главу Штатов пытаются уличить в его тайном влиянии на украинских политиков и в давлении на Зеленского.

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