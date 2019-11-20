Стокгольм, , 08:43 — REGNUM Пресс-секретарь Умеренной коалиционной партии Швеции по вопросам миграционной политики Мария Малмер Стенергард раскритиковала заявление члена Социал-Демократов и премьер-министра Швеции Стефана Лёвена о деятельности в стране организованных преступных группировок и их связях с миграционной политикой. Об этом 19 ноября сообщила шведская газета Dagens Nyheter.

«После его интервью SVT Nyheter стало совершенно ясно, что Стефан Лёвен не согласен даже с самим собой», — заявила Стенергард.

17 ноября Стефан Лёвен дал интервью шведскому изданию Dagens Nyheter, где была поднята проблема деятельности преступных группировок на территории Швеции. Премьер-министр неоднократно заверял, что этот вопрос связан, прежде всего, с отчуждением части людей в обществе, и отрицательно ответил на вопрос о том, может ли организованная преступность быть связана с миграцией.

«То, что мы сделали — это обеспечение сокращения миграции. Сейчас в Швецию приезжает гораздо меньше людей, и это было крайне необходимо. Теперь мы имеем устойчивую миграционную политику», — заявил Лёвен.

Однако Мария Малмер Стенергард выступила с резкой критикой в ответ на слова премьер-министра, отмечая тот факт, что за последние шесть недель после всплеска преступности в Мальмё, расположенном в южной части страны, миграционная политика Швеции нисколько не изменилась, а насилие продолжается.