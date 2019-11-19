Манама, , 21:23 — REGNUM Авианосец ВМС США «Авраам Линкольн» прошел через Ормузский пролив, 19 ноября передает агентство Reuters.

По сообщению командования военно-морских сил США на Ближнем Востоке, в настоящий момент авианосец с ударной группой уже находится в Персидском заливе.

В Ормузском проливе за последние месяцы произошло несколько нападений на танкеры и других инцидентов, в которых обвиняют друг друга Саудовская Аравия и Иран.

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