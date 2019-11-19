Киев, , 21:18 — REGNUM Экс-премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко «навернула» президента страны Владимира Зеленского его же оружием, заявил украинский политик, депутат Рады прошлого созыва Борислав Береза.

Юлия Тимошенко President.gov.ua

Политик отмечает, что если высказаться относительно Тимошенко Зеленскому, возможно, посоветовали его помощник Андрей Ермак и глава офиса президента Украины Андрей Богдан.

«Я представляю, что они ему насоветуют на встречу в Нормандском формате… Начинаю очень сильно переживать за перспективы Украины», — заявил Береза.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня Зеленский через социальные сети заявил, что Тимошенко принесла список своих людей для назначения на «сладкие» места, а взамен обещала голосовать за все законы вместе со «Слугой народа» в Верховной Раде.

«Конечно, мы отказали. Ведь эпоха договорняков закончилась навсегда», - подчеркнул Зеленский, пошутив, что «оппозиция» теперь имеет красивый вид, потому что сейчас ей просто не дают «сладенького».

В ответ Тимошенко заявила, что хотела поговорить о судьбе страны, но президент выбрал другой тон.

«Тогда напомню Вам, что есть еще одна давняя украинская традиция. Раз в пять лет некоторым украинским президентам кажется, что они сорвали джек-пот! А дальше все по сценарию», — отметила экс-премьер.

Эксперты считают, что Зеленский по сути объявил войну Тимошенко и этот конфликт может закончиться печально для действующего президента.