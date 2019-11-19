Екатеринбург, , 21:07 — REGNUM Екатеринбургская администрация не остановится в попытках вернуть себе земельный участок для станции метро «Бажовская». Об этом сообщает ЕАН.

По словам мэра города Александра Высокинского, несмотря на то, что в пермском арбитраже прекратили производство по жалобе главы, судебные тяжбы не завершены.

Иск по земле рассматривается в Свердловском арбитраже, и администрация делает акцент на том, что в ходе проведения сделки с землёй были задействованы поддельные документы.

«Мы выйдем из этой юридической коллизии», — уверен Высокинский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 17-й арбитражный апелляционный суд отказал в удовлетворении ходатайства главы Екатеринбурга. Мэр пытался доказать, что горадминистрацию незаконно принудили к сделке по продаже земли ООО «Промавтосервис».

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