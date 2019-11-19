Тегеран, , 21:26 — REGNUM Ограничение доступа к интернету будет снято в ближайшие дни в тех регионах Ирана, где нет угрозы для его использования при призывах к протестным акциям. Об этом 19 ноября сообщает агентство ISNA со ссылкой на заявление официального представителя иранского правительства Али Рабии.

По словам Рабии, постепенная отмена блокировки будет производится в тех провинциях, где нет угрозы для использования интернета в злонамеренных целях. В каких конкретно регионах Ирана будет разблокирован интернет, представитель правительства не уточнил.

Также не уточняются и сроки начала разблокировки интернета в Иране.

Как пояснил Рабия, правительство Ирана учитывает сложности, возникшие при работе у ряда организаций и стремится решить эту проблему.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что правительство Ирана сравнило участников массовых протестов и возникших в результате беспорядков в стране с террористами, пытающимися обрушить иранскую государственность.

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