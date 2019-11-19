Киев, , 20:53 — REGNUM Люди, живущие на неподконтрольной территории Донбасса, устали от войны и хотят мира, — заявил советник секретаря украинского Совнацбеза по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо.

Ясиноватая, ДНР © ИА Красная Весна

Свое заявление Сивохо сделал в интервью государственному изданию «Укринформ», материал опубликован сегодня, 19 ноября.

«Из личных источников, от родственников и друзей своей команды — они же тоже почти все переселенцы и выходцы из Донбасса — знаю, что люди, живущие на неподконтрольной территории, так же, как и мы, устали от войны. Они, наверняка, намного больше от нее устали. Все хотят мира», — отметил он.

Вместе с тем Сивохо заявил, что в неподконтрольном Киеву Донбассе многие сидят без работы — «а тем, кто смог найти себе применение, не хватает на нормальную жизнь того, что удается там заработать».

Также он отметил в этом интервью, что команда украинского Совнацбеза сейчас работает над созданием «Национальной платформы примирения и единства».

«Мы привлекаем международных специалистов-практиков по решению военных конфликтов, анализируем опыт Ирландии, Боснии и других стран. Так легче найти наиболее правильные и уже проверенные варианты разрешения конфликтов — и переложить этот опыт на наши ситуацию, ментальность и восприятие», — рассказал он.

ИА REGNUM напоминает, что шоумен Сергей Сивохо стал советником секретаря Совета национальной безопасности обороны 21 октября. Чуть позже он уточнил, что в СНБО будет отвечать только за гуманитарную политику по Донбассу, за работу с людьми, и работать будет с большой командой — «все они, как и я, выходцы с Донбасса, и у нас огромное желание закончить эту войну».

В интервью «Укринформ» советник также заявил, что пришло время исправлять ошибки Киева в Донбассе и просить прощения.