Богота, , 20:53 — REGNUM Власти Колумбии приняли решение закрыть сухопутные границы с соседними странами из-за общенациональной забастовки, назначенной на 21 ноября. Об этом сообщает миграционная служба Колумбии.

«Закрытие границы начинается сегодня в полночь и продлится до пяти утра пятницы, 22 ноября. Решение распространяется на все сухопутные и речные границы с Бразилией, Венесуэлой, Перу и Эквадором. Данная мера предназначена для обеспечения полной безопасности во время манифестаций, которые будут проводиться в разных регионах страны в четверг, 21 ноября», — говорится в сообщении ведомства.

Уже в пятницу пограничные пункты вновь будут работать, однако туда направят дополнительные наряды сотрудников миграционной службы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 ноября в Колумбии состоятся акции протеста, направленные против социальной и экономической политики администрации президента страны Ивана Дуке.