Горки-9, Московская область, , 20:53 — REGNUM Российско-белорусские переговоры на уровне глав правительств продлились почти 7,5 часа, включая получасовую встречу Дмитрия Медведева с Сергеем Румасом с глазу на глаз. Переговоры состоялись сегодня, 19 ноября, в подмосковной резиденции Медведева «Горки».

В первой половине дня Медведев и Румас провели отдельную короткую встречу в формате тет-а-тет. Эта встреча, начавшаяся в 13:00 по московскому времени, прошла в закрытом для прессы режиме.

Затем переговоры продолжились в формате заседания совета министров Союзного государства, в котором приняли участие оба главы правительств России и Белоруссии.

Напомним, что на уровне правительств двух стран идет проработка дальнейшего углубления интеграции России и Белоруссии.