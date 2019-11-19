Москва, , 20:47 — REGNUM В Москве прошла Международная конференция на тему «Цифровая повестка для статистики: оперативность, качество и открытость», в которой приняли участие представители Государственного комитета Абхазии по статистике. В рамках мероприятия было подписано соглашение о сотрудничестве между Росстатом и Госкомитетом Абхазии. Об этом 19 ноября сообщает Апсныпресс.

Соглашение о сотрудничестве ведомств подписали председатель государственного комитета Абхазии по статистике Кама Гогия и глава Федеральной службы Государственной статистики (Росстат) Павел Малков .

Подписанный документ позволит госкомитету Абхазии поэтапно внедрять в работу современные методы сбора и обработки статистической информации, а также, соответствующее информационное обеспечение законодательными, нормативными актами по вопросам организации статистического учета, получения консультаций по вопросам методологии и регулярное повышение квалификации специалистов ведомства.