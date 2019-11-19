Михайловск, , 20:46 — REGNUM В Михайловске (Свердловская область) отобрали мандат у депутата думы Владимира Щипанова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Щипанов был осужден по уголовному делу в августе 2019 года. Было признано, что избранник, будучи директором управляющей компании, не сделал вовремя ремонт подъезда дома, из-за чего пострадал мужчина. Депутата оштрафовали на 105 тысяч рублей, приговор вступил в силу в сентябре 2019 года.

Михайловская дума досрочно прекратила полномочия Щипанова — согласно действующему законодательству, осуждённый депутат не имеет права занимать свой пост.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября 2019 года дума Асбеста лишили спикера. Прокуратура потребовала лишить его мандата из-за неточностей в декларации за 2018 год.

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