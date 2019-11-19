Киев, , 20:39 — REGNUM Россия должна реализовать то, что ранее было достигнуто в результате переговоров по Донбассу, сообщил 19 ноября журналистам германский министр иностранных дел Хайко Маас.

Находясь с официальным визитом в Киеве, Маас провёл совместную пресс-конференцию с украинским коллегой Вадимом Пристайко по итогам встречи.

После того как украинский дипломат, упоминая о предстоящей в декабре встрече «нормандской четвёрки», сказал о надеждах на «реальный прогресс» и о том, что украинцы едут на переговоры в Париж «с открытыми идеями, с открытым разумом», Маас заявил:

«На наш взгляд, сейчас очередь России реализовать то, что было достигнуто в результате переговоров. Нужно измерять результатами и действиями».

Он заявил, что жителям ДНР и ЛНР нужен мир.

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Напомним, в преддверии «нормандского саммита» Маас прибыл на Украину для переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским и для поездки в Донбасс.

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