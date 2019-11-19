Киев, , 20:32 — REGNUM Бориспольский городской районный суд Киева принял решение отпустить на поруки лидера украинской Радикальной партии Олега Ляшко, который ранее был задержан в рамках дела о его драке с депутатом Рады Андреем Герусом, который представляет пропрезидентскую партию «Слуга народа». Об этом сегодня, 19 ноября, сообщает «Страна.ua».

Прокуратура настаивала на взятии Ляшко под стражу. Прокуратура аргументировала это тем, что Ляшко может оказать давление на свидетелей и следствие, пользуясь своими связями или вообще покинуть Украину.

На поруки Ляшко взяли три депутата: Михаил Волынец, Виктория Сюмар и Валентин Наливайченко.

Уголовное дело против Ляшко за драку с депутатом Герусом было возбуждено 7 ноября.