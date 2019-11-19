Москва, , 20:25 — REGNUM «В советское время, в пережитые нами так называемые годы застоя, хватало официозного лицемерия о дружбе народов. Но это не значит, что за годы советской власти совсем не преуспели в формировании той самой «новой исторической общности — советский народ», которую до сих пор, к счастью, не истребили за годы независимого существования бывших союзных республик».

Так специальный представитель Государственной Думы РФ по вопросам миграции и гражданства, руководитель Института стран СНГ Константин Затулин прокомментировал слова Владимира Познера о не существовании в СССР «дружбы народов» как таковой, сказанные по завершении прямого эфира на Первом канале.

Затулин отметил, что по сей день на постсоветском пространстве можно видеть ностальгию по СССР и «это, конечно, упрёк настоящему». Несмотря на то, что это вносит некоторую путаницу в осознание национальных интересов на сегодняшнем историческом этапе, депутат категорически не согласен «с таким безжалостным приговором дружбе народов в советские времена».

«На мой взгляд, задача состоит в том, чтобы параллельно с пробуждением национального самосознания, — которое, кстати, в своих уродливых проявлениях приводит к крайнему национализму и ксенофобии, — пытаться сохранить светлые интернациональные идеалы той самой дружбы народов», — уверен Затулин.