Манагуа , , 20:39 — REGNUM Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала правительство Никарагуа «покончить с постоянным подавлением инакомыслия». Об этом сообщает мексиканское агентство La Jornada.

«Мы очень обеспокоены положением 13 человек в Никарагуа, в знак протеста вошедших в церковь, которая затем была окружена полицией», — заявил официальный представитель Бачелет Руперт Колвилл.

«Правительство должно покончить с непрекращающимся подавлением инакомыслия и произвольными задержаниями и воздержаться от подведения под уголовную ответственность и нападений на правозащитников, политических оппозиционеров и любых других инакомыслящих людей», — добавил Колвилл.

В понедельник 18 ноября полицейские оцепили церковь Святого Мигеля в городе Масая на юго-западе страны и кафедральный собор Манагуа, где были зафиксированы скопления оппозиционеров. Те собирались отпраздновать так называемое «Рождество без политических заключённых».