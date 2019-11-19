Алжир, , 20:17 — REGNUM Суд Алжира вынес приговор четверым участникам протестов в Тлемсене, 19 ноября передает агентство Reuters.

Сообщается, что демонстранты были приговорены к 18 месяцам тюрьмы каждый. Конкретное преступление, за которое они были осуждены, не называется.

Протесты в Алжире продолжаются несколько месяцев и уже привели к отставке многолетнего главы государства Абдель Азиза Бутефлики и большинства его соратников.

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