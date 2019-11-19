Москва, , 20:12 — REGNUM Прекращение Стокгольмом расследования в отношении Джулиана Ассанжа говорит о нежелании шведских властей участвовать в расправе над основателем WikiLeaks, заявил 19 ноября юрист-международник Валерий Ванин в интервью с RT.

Джулиан Ассанж Иван Шилов © ИА REGNUM

Ванин «Что касается ситуации с экстрадицией, Стокгольм, возможно, просто не хочет участвовать в предполагаемой расправе над Ассанжем».

Он пояснил, что Вашингтон рассчитывал, что Ассанжа выдаст ему Швеция, куда он должен был быть экстрадирован из Лондона. Предполагалось, сказал юрист, что в Штатах «он будет приговорён либо к пожизненному заключению, либо к казни».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 ноября Стокгольм прекратил расследование по делу Ассанжа. Шведские власти с 2010 года обвиняли его в сексуальных домогательствах и в изнасиловании. В деле фигурировали две потерпевшие.

Вашингтон Ассанжа преследует по политическим мотивам — за то, что он в своих материалах на сайте WikiLeaks раскрыл причастность американских властей к организации «оранжевых революций» в арабских странах.

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