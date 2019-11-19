Мехико, , 20:04 — REGNUM Бывший президент Боливии Эво Моралес заявил, что временное правительство страны намерено распустить парламент, в котором большинство мандатов принадлежит социалистам из его движения MAS. Соответствующее сообщение Моралес опубликовал сегодня, 19 ноября, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Моралес пишет, что лидер оппозиции Карлом Меса, оппозиционер Луис Камачо и исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес собираются распустить парламент страны.

«Правительство путчистов Месы, Камачо, Аньес планируют закрыть Многонациональную законодательную ассамблею», — пишет Моралес.

Напомним, что руководитель аппарата временного президента Боливии Херес Хустианино заявил, что в стране могут быть проведены досрочные выборы президента без согласования с парламентским большинством.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 октября в Боливии прошли выборы президента, на которых Моралес одержал победу с минимальным отрывом. Однако оппозиция во главе с Месой выборы не признала и вывела людей на улицы. Затем Моралеса предали силовики и он был вынужден уйти в отставку и сбежать в Мексику.