Сеул, , 19:47 — REGNUM Правительство Республики Корея обратилось к КНДР с предложением провести переговоры о дальнейшей судьбе туристического кластера в горах Кымган, расположенного в Северной Корее. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на заявление министерства по делам воссоединения.

Туристический кластер был построен в рамках сотрудничества двух стран ещё в 1998 году, однако с 2008 года не используется. 15 ноября Пхеньян проинформировал Сеул о намерении уничтожить южнокорейские постройки, так как они устарели. В свою очередь, власти Южной Кореи намерены предотвратить односторонние действия КНДР и предлагают модернизировать кластер совместными усилиями. Возобновление работы центра в Кымгане стало одной из ключевых тем переговоров министра по делам воссоединения Ким Ён Чхоля во время его визита в США.

Впрочем, эксперты сомневаются в позитивной реакции Севера и перспективах совместного проекта ввиду жестких международных санкций, действующих в отношении КНДР и практически полностью ограничивающих возможности сотрудничества с другими странами.