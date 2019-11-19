Москва, , 19:43 — REGNUM Проект итогового документа предстоящего саммита лидеров «нормандской четверки» не предполагает пересмотра Минских соглашений, заявил председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Что бы ни говорили в Киеве, проект итогового документа саммита 9 декабря в Париже уже согласован помощниками глав «четвёрки», — написал он в своём микроблоге в Twitter.

По словам сенатора, проект «полностью идёт в русле Минских соглашений, устраивает Россию, не допускает их переписывания или изменения». «Действия сторон и будут определяться этим документом», — подчеркнул Пушков.

Напомним, ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский сообщил о намерении обсудить на саммите «нормандской четвёрки» в Париже сроки «освобождения» Донбасса, обмен удерживаемыми лицами и проведение местных выборов.