Челябинск, , 19:42 — REGNUM Челябинск должен стать современным и комфортным для жизни городом. Местные жители этого очень ждут, написал в своём Instagram губернатор области Алексей Текслер.

Он поздравил Наталью Котову с избранием гордумой на пост мэра. Также глава региона отметил, что столице Южного Урала предстоит большая работа в плане и экологии, и дорожного хозяйства, и транспорта, и благоустройства.

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«Уверен, что сил, энергии и компетенции у нового мэра хватит, а область обязательно поддержит!» — отметил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, Наталья Котова официально стала мэром 19 ноября. Перед этим с конца июня она исполняла полномочия градоначальника.

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