Варшава, , 19:40 — REGNUM Польский публицист Марек Круль, комментируя в эфире «Польского радио 24» недавнее судебное решение по делу о наезде оппозиционного журналиста Петра Найштуба на пешехода, выразил мнение о предвзятости суда.

«Не могу себе представить, как 77-летняя старушка могла внезапно появиться на проезжей части, и это в месте, где ограничение скорости составляет 40 км/ч. У нас непорядок с законностью. Неправильная линия юриспруденции. К этому добавляется тот факт, что Найштуб — это знаменитость, связанная с оппозиционной стороной, поэтому у него есть политическое преимущество, каста защищает своих», — заявил Круль.

Окружной суд в Варшаве оставил в силе обжалованный оправдательный приговор суда в Пясечно, которым оппозиционный журналист Пётр Найштуб был признан невиновным в совершении ДТП.

5 октября 2017 года в Константине-Озёрном Найштуб, сбил на пешеходном переходе 77-летнюю женщину. Он управлял автомобилем без законных оснований, так как был лишён водительских прав ещё в 2009 году. Также у него не было полиса обязательного страхования гражданской ответственности и техосмотра на автомобиль.

Суд первой инстанции наложил на него штраф в размере 6 тысяч злотых (1,5 тыс. долларов), 10 тысяч (около 2,5 тыс. долларов) злотых возмещения для пострадавшей и 6 тысяч злотых судебных издержек. Найштуб вину не признал и обжаловал приговор. 18 июня 2019 года первоначальный приговор был отменён.

Либеральный журналист Пётр Найштуб не в первый раз является фигурантом криминальных дел. Ещё в 16-летнем возрасте он привлекался за попытку взлома магазина, а позже — за распространение листовок во время военного положения.

Судебная реформа, проводимая в Польше правящей евроскептической партией «Право и Справедливость» является объектом яростной критики Евросоюза и либеральной оппозиции. В ЕС считают, что реформа нарушает принцип независимости судей.