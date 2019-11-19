Киев, , 19:27 — REGNUM «Нафтогаз» обрушился с критикой на ТАСС. Соответствующее сообщение опубликовано 19 ноября в Facebook.

Комментируя сообщения в СМИ о том, что Европейская комиссия рекомендовала «Нафтогазу» закупать газ из РФ напрямую, в украинской компании заявили, что это не так:

«А вот эти попытки российских государственных СМИ убедить кого-то в том, что ЕС поддерживает стремление России получить контракт с помощью политического давления — неправда».

https://web.facebook.com/NaftogazUA/photos/a.855581741188279/2636130949800007

Напомним, ТАСС 19 ноября со ссылкой на свой источник в ЕК сообщил:

«Еврокомиссия рекомендовала Киеву с 2020 г. вернуться к прямым закупкам российского газа в объёме порядка 15 миллиардов кубометров в год, чтобы сократить издержки на реверсные закупки того же газа».

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