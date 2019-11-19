Цхинвал, , 19:26 — REGNUM 19 ноября в Цхинвале состоялась встреча президента Южной Осетии Анатолия Бибилова с сопредседателями Женевских дискуссий. После того, как глава республики изложил свое видение проблемы и призвал международных представителей оказать влияние на Грузию в разрешении ситуации на госгранице с Грузией, свою позицию изложили сопредседатели. Международные представители заявили о необходимости решения кризиса мирным путем и порекомендовали Южной Осетии открыть пропускные пункты на границе с Грузией. Об этом сообщает югоосетинское информагентство «Рес».

Представитель Евросоюза Тойво Клааротметил, что «с учетом того, что зима близко», ситуация с грузинским блокпостом вряд ли может быть разрешена в ближайшее время. Одновременно международный представитель призвал отделить друг от друга «в интересах населения» вопросы о закрытие пунктов пропуска и о блокпосте в селе Цнелис. Сопредседатель от ООН Джихан Султаноглупредложила рассмотреть возможность скорейшего открытия пунктов пропуска. Представитель ОБСЕ Рудольф Михалка отметил, что мирное решение проблемы — единственный путь в этой ситуации.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Анатолий Бибилов на встрече с сопредседателями заметил, что грузинская сторона не готова к диалогу с Южной Осетией. Регулярно накануне встреч в рамках Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты, перед Женевскими дискуссиями Тбилиси проводит провокации. Глава республики отметил, что для Южной Осетией сохранение на территории страны незаконного грузинского блокпоста является важнейшей проблемой.

Напомним, ситуация на границе Южной Осетии с Грузией обострилась в конце августа. Цхинвал сообщил о появлении 23 августа в окрестностях села Уиста (Цнелис) Знаурского района республики незаконного грузинского блокпоста и потребовал, чтобы Грузия сняла пост. В Тбилиси на это ответили отказом. Ситуация на границе неоднократно обсуждалась на технических встречах в формате Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ), однако сторонам не удалось прийти к согласию. В начале сентября Южная Осетия временно закрыла пропускные пункты на границе с Грузией, обвинив Тбилиси в эскалации напряженности на ряде участков границы. Цхинвал и Тбилиси периодически обвиняют друг друга в новых провокациях на госгранице.

Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье проходят с 2008 года и остаются единственной площадкой для диалога Грузии с Южной Осетией и Абхазией. В переговорах также принимают участие представители России, США, сопредседатели от ООН, ЕС и ОБСЕ. Главная цель дискуссий — достижение соглашения о неприменении силы между Цхинвалом и Тбилиси, Сухумом и Тбилиси. Ближайший 50-й раунд Женевских переговоров пройдет 10−11 декабря 2019 года.

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