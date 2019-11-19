Пномпень, , 19:04 — REGNUM В столице Камбоджи Пномпене с визитом находится делегация КПК во главе с членом ЦК, секретарём парткома провинции Хунань Ду Цзяхао, сообщает 19 ноября Синьхуа.

Выступая на встрече с премьер-министром, лидером правящей Народной партии Камбоджи Хун Сеном, китайский гость поддержал развитие Камбоджи по национально ориентированному пути, высказавшись за строительство двумя странами сообщества единой судьбы. На новый уровень предлагается вывести и межпартийные связи правящих партий.

Камбоджийский лидер со своей стороны поддержал укрепление обменов и сотрудничества между двумя странами, а также расширение сфер взаимодействия.

В ходе визита Ду Цзяхао также встретился с членом Постоянного комитета НПК, вице-премьером и главой МИД и международного сотрудничества Камбоджи Прак Сокхоном.