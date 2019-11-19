Гаага, Нидерланды, , 18:57 — REGNUM Крайний срок подачи Москвой контрмеморандума на иск Киева по делу о «финансировании терроризма» — 8 декабря 2020 года, сообщили в Международном суде ООН.

За год, таким образом, Россия должна подготовить ответ на украинский иск о нарушении конвенций.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Киев обвинил Москву в нарушении конвенции о борьбе с финансированием терроризма и конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Соответствующий иск Киев подал в Международный суд ООН в начале 2017 года. По части иска, касающейся финансирования терроризма, Киев в минувшем году подал в суд ООН меморандум.

В итоге суд в Гааге в начале ноября принял решение, что украинский иск будет рассмотрен. В Киеве по этому поводу торжествовали и заявили, что Россия теперь будет каяться в ООН.

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