Стокгольм, , 18:56 — REGNUM Прокуратура Швеции прекратила расследование дела об изнасиловании в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, 19 ноября передает агентство Reuters.

Обвинение, выдвинутое против Ассанжа в Швеции девять лет назад, которое сторонники Ассанжа считают политическим, стало началом его злоключений.

В настоящий момент Ассанж выдан Эквадором властям Великобритании и может быть экстрадирован в Соединенные Штаты.

Читайте также: США направили запрос об экстрадиции Ассанжа