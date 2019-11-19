Стокгольм, 19 ноября 2019, 18:56 — REGNUM Прокуратура Швеции прекратила расследование дела об изнасиловании в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, 19 ноября передает агентство Reuters.
Обвинение, выдвинутое против Ассанжа в Швеции девять лет назад, которое сторонники Ассанжа считают политическим, стало началом его злоключений.
В настоящий момент Ассанж выдан Эквадором властям Великобритании и может быть экстрадирован в Соединенные Штаты.
Читайте также: США направили запрос об экстрадиции Ассанжа