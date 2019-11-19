Тбилиси, , 18:48 — REGNUM 19 ноября вечером возле здания парламента возобновилась акция протеста. Движение по проспекту Руставели остается свободным. Об этом сообщает Sputnik.

Ранее представители оппозиции заявили, что продолжат борьбу до победного конца.

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Напомним, 18 ноября полиция Грузии разогнала акцию протеста возле парламента Грузии в Тбилиси. Митингующие закрыли все входы в здание парламента, спецназ применил водомет и слезоточивый газ.

19 ноября премьер-министр Грузии Георгий Гахария прокомментировал последние события и заметил, что участники акции протеста нарушили закон, заблокировав парламент. Поэтому власти и полиция отреагировали необходимым образом, считает премьер. Гахария также предупредил, что при новых нарушениях со стороны митингующих полиция вновь предпримет необходимые меры.

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Акции протеста в Тбилиси начались 14 ноября 2019 года, после того, как парламент не поддержал проект поправок в конституцию, по которым парламентские выборы 2020 года должны были состояться по пропорциональной избирательной системе. Проект закона был поддержан 101 депутатом из участвовавших в заседании 141 парламентария, но для утверждения конституционных изменений этого количества оказалось недостаточно. Оппозиция обвинила правящую партию «Грузинская мечта» и ее председателя Бидзину Иванишвили в умышленном срыве реформы. Люди вышли к парламенту и потребовали отставки правительства и проведения досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе.