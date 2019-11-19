Варшава, , 18:46 — REGNUM Руководство США приняло решение более чем в десять раз увеличить американское военное присутствие в Польше, заявил 19 ноября польский премьер-министр Матеуш Моравецкий в сейме.

По его словам, «мощнейший союзник» Польши принял такое решение по инициативе польского президента Анджея Дуды и министра национальной обороны.

«Соединенные Штаты, наш мощнейший союзник, благодаря стараниям президента Анджея Дуды и министра национальной обороны приняли решение о более чем десятикратном увеличении контингента войск США в Польше», — сказал Матеуш Моравецкий.

Стоит отметить, что из Вашингтона официальных подтверждений этой информации пока не поступало.

Напомним, летом 2019 года Польша и США подписали декларацию о военном сотрудничестве, предусматривающую увеличение численности военного контингента США в Польше с 4,5 до 5,5 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, после того как Вашингтон заморозил участие Турции в программе F-35 и остановил поставку Анкаре этих самолётов, Польша изъявила желание купить истребители пятого поколения, предназначавшиеся Турции.

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