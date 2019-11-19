Вильнюс, 19 ноября 2019, 18:32 — REGNUM Советник президента Литвы по вопросам нацбезопасности и обороны, в недавнем прошлом командующий армией Литвы Витаутас Жукас считает, что при ликвидации как пожара, так и последствий пожара на крупнейшем в Прибалтике заводе по переработке использованных автомобильных покрышек необходимо было максимально активно задействовать армию. Об этом он рассказал сегодня, 19 ноября, в эфире радиостанции Žinių radijas.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар на заводе в Алитусе в октябре тушили дольше недели. В окружающую среду попали вредные для здоровья химические элементы, в том числе и тяжёлые металлы. На улицах города и пригорода находили погибших животных и птиц. Официально признано, что загрязнение распространилось на территорию, на которой проживает 65 тыс. жителей.
Читайте ранее в этом сюжете: Устранение последствий экологической катастрофы Литвы может занять полгода