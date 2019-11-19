Вильнюс, , 18:32 — REGNUM Советник президента Литвы по вопросам нацбезопасности и обороны, в недавнем прошлом командующий армией Литвы Витаутас Жукас считает, что при ликвидации как пожара, так и последствий пожара на крупнейшем в Прибалтике заводе по переработке использованных автомобильных покрышек необходимо было максимально активно задействовать армию. Об этом он рассказал сегодня, 19 ноября, в эфире радиостанции Žinių radijas.

«В МВД Литвы создан штаб по реагированию на кризисные ситуации, а специалистов по гражданской безопасности достаточно много. Но когда смотришь на практике, когда кризисная ситуация развивается, можно было точно использовать инженерный батальон или другие мощности армии, которые созданы именно на такие случаи», — сказал Жукас.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар на заводе в Алитусе в октябре тушили дольше недели. В окружающую среду попали вредные для здоровья химические элементы, в том числе и тяжёлые металлы. На улицах города и пригорода находили погибших животных и птиц. Официально признано, что загрязнение распространилось на территорию, на которой проживает 65 тыс. жителей.

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