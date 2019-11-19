Вильнюс, , 18:27 — REGNUM

Министр транспорта и коммуникаций Литвы Ярослав Наркевич сегодня, 19 ноября, объявил, что из собственных средств оплатил свой ужин с арабскими шейхами в Абу-Даби и обед после конференции в Минске, за которые ранее было оплачено из госказны, что привело к скандалу и требованиям отставки Наркевича, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

При этом сам Наркевич продолжает настаивать на законности своих действий, а СМИ и оппозицию упрекает в необоснованных нападках. Он надеется, что деньги ему будут возвращены после проверки комиссии по этике, которая и установит, уверен министр, что такие расходы входят в бюджет министерства на репрезентационные цели.

Напомним, оппозиционные либералы в парламенте Литвы требуют отставки министра транспорта и коммуникаций Литвы Ярослава Наркевича, который совершил поездку в Арабские Эмираты на транспортную конференцию, не появился на ней, но зато отужинал на 700 евро с шейхами в Абу-Даби за счёт министерства.

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