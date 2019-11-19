Вильнюс, , 18:26 — REGNUM У здания правительства Литвы сегодня, 19 ноября, прошла акция протеста литовских пожарных, которые требовали поднять зарплаты и обновить технику, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Правительство! Почему отнимаешь надежду у жителей деревень?», — гласил один из плакатов протестующих, намекая, что для Литвы сложилась практика, в которой команда спасательного расчёта состоит из одного человека, где пожарный одновременно и водитель, и помощник. «Еду один, как тушить?», — в подтверждение этого тезиса гласила надпись на другом плакате. «Как выжить за 450 евро?», «Почему пожарные, как попрошайки, должны просить зарплату?», «Пожарные требуют, чтобы про них помнили не только во время несчастья», «Страдают пожарные — пострадают жители», — такие и подобные плакаты развернули протестующие.

По словам собравшихся, им не просто «не выжить» на сегодняшние зарплаты, но даже в случае их повышения, работать скоро всё равно окажется невозможным — автопарк спасателей и техника ещё с советских времён и не обновлялась три десятилетия. «Это длительный процесс, автомобили поменять не так быстро и не так просто. Частично они выполняют свои функции, частично их нужно менять. Мы предусматриваем, что ежегодно постепенно автопарк должен обновляться», — пытался убедить собравшихся вице-министр МВД Чесловас Мулма.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в объединённом заявлении профсоюзов пожарных и сотрудников правоохранительных органов говорится, что правительство Литвы нарушило свои обещания по увеличению заработного фонда пожарных и вместо запланированных 27 млн евро выделило 24,8 млн евро, что означает, что в декабре пожарные «могут остаться без зарплаты».

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