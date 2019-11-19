Гонконг, Китай, , 18:23 — REGNUM В ближайшее воскресенье, 24 ноября, в Гонконге (Специальный автономный район КНР Сянган) состоятся выборы в окружной совет. В связи с этим глава администрации Сянгана Линь-Чжэн Юээ (Кэрри Лэм) призвала к прекращению насилия и вандализма, чтобы провести честное, справедливое голосование в условиях безопасности, сообщает 19 ноября Синьхуа со ссылкой на региональные СМИ.

Призвав остановить блокировку дорог и повреждения общественного транспорта, Лэм сосредоточилась на прекращении кампании запугивания и насилия, которая организована оппозицией и создает трудности нормальному течению электорального процесса.

Наблюдатели тем временем отмечают, что оппозиция намеренно взвинчивает обстановку перед выборами, чтобы обвинить власти в их срыве или серьёзных нарушениях процедур и угрозе безопасности голосующих.