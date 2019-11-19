Вильнюс, , 18:20 — REGNUM

Советник президента Литвы Гитанаса Науседы по вопросам нацбезопасности и обороне Витаутас Жукас рассказал, как готовилась операция по «обмену шпионами» между Литвой и Россией. В интервью радиостанции Žinių radijas Жукас сегодня, 19 ноября, заявил, что российская сторона первоначально якобы не хотела менять осуждённых за шпионаж по формуле три на два, по которой России были переданы два лица, а Литве три, один из которых гражданин Норвегии.

Также по его словам, Литва спровоцировала арест литовцев в России после задержания россиян в Литве. «Если бы с нашей стороны не было этого ареста их сотрудников, возможно они за ними (литовскими гражданами, осужденными в РФ — прим. ИА REGNUM) следили бы дольше. Но им было необходимо иметь людей для обмена, поэтому их реакция и была достаточно жёсткой, что они дали такой длинный срок в тюрьме, 14 и 12 лет», — заявил Жукас, добавив, что наказание литовских шпионов в России ему кажутся «неадекватными».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 ноября на российско-литовской границе произошёл обмен по формуле три на два. Литовским должностным лицам были переданы осуждённые в России за шпионаж граждане Литвы Евгений Матайтис, Аристидас Тамошайтис и гражданин Норвегии Фрод Берг. России переданы граждане РФ Николай Филипченко и Сергей Моисеенко.

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