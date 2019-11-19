Пекин, , 18:17 — REGNUM В Пекине с визитом находится заместитель премьер-министра Бельгии, глава МИД этой страны Дидье Рейндерс. Встречу с ним провёл его китайский коллега Ван И, сообщает 19 ноября Синьхуа.

Обратив внимание собеседника на поддержание в Китае стабильности и продолжение политики расширения открытости внешнему миру, китайский министр высказался за укрепление взаимного доверия и сотрудничества Пекином и Брюсселем. Взаимодействие двух стран, по его словам, строится на уважении интересов друг друга в сохранении международного порядка под эгидой ООН.

Рейндерс, в свою очередь, отметил активное участие своей страны в проекте «Пояса и пути», в рамках которого происходят усиление координации в международных делах. Обе страны и дальше заинтересованы в укреплении многосторонних подходов и свободе торговли, заявил глава бельгийской дипломатии.