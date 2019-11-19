Москва, , 18:14 — REGNUM Президент США Дональд Трамп хотел бы заключить сделку с КНДР, но он вынужден оглядываться на американское общественное мнение, считает ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИДВ РАН Константин Асмолов. Об этом он заявил 19 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что КНДР призвала США полностью отказаться от враждебной политики в отношении Северной Кореи.

«С одной стороны, они (США — прим. ИА REGNUM) вроде бы пошли на уступки и отменили совместные учения, а с другой стороны, [продолжает звучать] дежурная серия заявлений по тематике прав человека, на которые Север обычно реагирует довольно жёстко, — сказал Асмолов. — Трампу нужно добиться прогресса в переговорах с Пхеньяном, но у него связаны руки. Трамп, возможно, хотел бы пойти на сделку, но за любые реальные шаги его «съест» общественное мнение, обвинив в уступках Северной Корее».

При этом эксперт уточнил, что пока сложно сказать, будет ли прогресс в отношениях между Северной Кореей и США, потому что и американцы, и КНДР сразу пытаются развить успех, поднять ставки и навязать свою повестку.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в ответ на решение Пентагона отложить проведение американо-южнокорейских манёвров у границ КНДР, намеченных на конец ноября, председатель северокорейского комитета за мир в АТР Ким Ен Чхоль заявил о невозможности переговоров с США до полного отказа от враждебной политики по отношению к Пхеньяну.

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