Рим, , 18:06 — REGNUM Участники итальянской правящей коалиции должны прекратить споры и ссоры, иначе «утонут все» входящие в эту коалицию, заявил в интервью La Repubblica во вторник, 19 ноября, лидер итальянских либералов Никола Дзингаретти.

Призыв Дзингаретти был обращен к второй основной партии коалиции — популистам из «Движения 5 звезд». Если правительство «утонет», то единственным победителем будет лидер «Лиги» Маттео Сальвини, сказал лидер либералов.

Ранее с аналогичным призывом выступил лидер третьей партии коалиции — «Живой Италии» Маттео Ренци. Он призвал воздержаться от проведения выборов в ближайшее время, потому что их выиграл бы Сальвини, и, следовательно, призвал сохранять коалицию в ее нынешнем составе.

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