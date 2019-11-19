Ереван, , 18:05 — REGNUM Сегодня в Ереване на встрече с журналистами премьер-министр Армении Никол Пашинян ответил на вопрос журналиста из России Станислава Смагина о Гарегине Нжде. Станислав Смагин спросил:

«Что делать с заметной разницей в трактовке его личности в Армении и России и нет ли смысла как минимум создать некую комиссию-площадку для диалога для историков, общественников, политологов, чтобы проработать этот вопрос и найти некие точки соприкосновения?»

Никол Пашинян ответил:

«Мы раньше не сталкивались с вопросом Нжде в российско-армянских отношениях, думали, что он интересен только Азербайджану, и удивились его актуализации в России. Для нас Нжде — герой, такой же как Баграмян, с которым он бок о бок в 1918 году сражался против турок. Они равнозначные герои, борцы за свободу за своего народа. Что касается комиссии, то странно создавать совместную комиссию для изучения нашей национальной истории. Общался Нжде с нацистами? Возможно. Но тогда нужно создавать комиссию по всем, кто с ними общался. Например, по Молотову — зачем он заключал пакт, какова была его мотивация, согласовывал он свои действия со Сталиным. Давайте создадим совместную комиссию по Молотову».

Таким образом Никол Пашинян публично и официально усомнился в сведениях о том, что во время Великой Отечественной войны Гарегин Нжде добровольно и сознательно начал сотрудничество с режимом Гитлера в его войне против СССР и в том числе — против советского армянского народа и будущего маршала Баграмяна — в том числе. Сведения об этом были давно опубликованы в Ереване в сборнике документов: Ваче Овсепян «Гарегин Нжде и КГБ: воспоминания разведчика» (Ереван, 2007) — и никогда ещё не подвергались сомнению официальными властями Армении.

Документы таковы:

Протокол допроса 12 октября 1944

Протокол допроса 17 октября 1944

Обвинительное заключение. По следственному делу №111 278 по обвинению Тер-Арутюняна Гарегина Егишевича (Нжде)