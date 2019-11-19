Ереван, 19 ноября 2019, 18:05 — REGNUM Сегодня в Ереване на встрече с журналистами премьер-министр Армении Никол Пашинян ответил на вопрос журналиста из России Станислава Смагина о Гарегине Нжде. Станислав Смагин спросил:
Никол Пашинян ответил:
Таким образом Никол Пашинян публично и официально усомнился в сведениях о том, что во время Великой Отечественной войны Гарегин Нжде добровольно и сознательно начал сотрудничество с режимом Гитлера в его войне против СССР и в том числе — против советского армянского народа и будущего маршала Баграмяна — в том числе. Сведения об этом были давно опубликованы в Ереване в сборнике документов: Ваче Овсепян «Гарегин Нжде и КГБ: воспоминания разведчика» (Ереван, 2007) — и никогда ещё не подвергались сомнению официальными властями Армении.
Документы таковы:
Протокол допроса 12 октября 1944
«[Берлин, октябрь 1942:]
В заключение я спросил: чем мы, армяне, можем помочь Германии в этой войне. Я предложил… открыть в Берлине школу для армян, выпускников которой мы и выделим с тем, чтобы немцы их подготовили и использовали по своему усмотрению.
Друм ухватился за это предложение и поручил мне выделить в Болгарии группу армян — примерно 30 человек, направить их в Берлин, где их подготовят для переброски в диверсионных и других целях в Советскую Армению, когда немецкие войска подойдут к границам Армении, а также помощи немцам изнутри для скорейшего освобождения Армении от большевистских войск.
Друм также сказал, что во время отступления Красной Армии вместе с войсками отходит и много народу из числа населения и что эти — переброшенные в Армению и владеющие армянским люди — должны развернуть соответствующую прогерманскую агитацию, чтобы никто не отошёл вместе с большевиками» (С.146)
«Когда я ещё находился в Берлине, работал в армянском комитете, узнал, что всех слушателей школы экипировали в немецкую форму и отправили в Крым, где разместили в селении Симена. В Крыму они находились около 4-х месяцев. (…) В Крым все слушатели диверсионной школы были направлены для того, чтобы быть готовыми к переброске в Советскую Армению с диверсионными заданиями» (С.149−150)
Протокол допроса 17 октября 1944
» — Какую подготовку проходила в Германии представленная вами группа армян?
— Группа эта проходила военно-боевую подготовку и в конце — подрывное дело. Подготовка шла примерно 8 месяцев
— Следовательно, эту группу подготавливали в качестве диверсантов?
— Вся эта группа подготавливалась в качестве диверсантов в пользу немцев» (С. 155)
Обвинительное заключение. По следственному делу №111 278 по обвинению Тер-Арутюняна Гарегина Егишевича (Нжде)
«В августе месяце 1943 г. Тер-Арутюнян Г.Е. [Нжде] приезжал в Крым, выступал перед вышеуказанными разведчиками-диверсантами с призывом выполнять задания немцев (том II, листы дела №№ 309, 310)» (С.83)
«В период второй мировой войны установил связь с немецкими разведывательными органами с целью ведения вооруженной борьбы против частей Советской Армии. Занимался вербовкой и подготовкой людей для выполнения заданий германских разведывательных и контрразведывательных органов, входил в состав «Армянского национального совета», созданного в Берлине в 1942 г.» (С.84)